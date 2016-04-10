مقتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة فى مديرية المحفد باليمن

قتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة فى تبادل لإطلاق النار مع أفراد نقطة تفتيش قبلية شرقى مديرية المحفد شمالى محافظة أبين جنوبى اليمن.

ونقلت صحيفة (عدن الغد) الإلكترونية عن مصادر قبلية بالمحفد أن أفراد نقطة الحراسة أوقفوا سيارة كانت قادمة من محافظة لحج المجاورة على متنها عناصر من القاعدة، ووقع تبادل لإطلاق النار مما أسفر عن مقتل 3 من عناصر القاعدة بينهم قيادى من لحج يدعى أمجد الوهطى.

وأكدت المصادر أن أفراد النقطة حرروا رهينتين كانتا برفقة مسلحى القاعدة، ويعتقد أنهم كانوا فى طريقهم إلى المكلا بمحافظة حضرموت.

ويأتى هذا الحادث بعد يوم من قيام مسلحين بإعدام عدد من الجنود اليمنيين فى مديرية أحور المجاورة للمحفد، إثر قيامهم بنصب نقطة أمنية وتوقيف 3 حافلات محملة بالجنود كانوا فى طريقهم إلى محافظة المهرة جنوب شرقى اليمن.

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