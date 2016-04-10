الإحصاء: 1.4% ارتفاعًا في معدل التضخم خلال مارس الماضي

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 4ر1% ليبلغ 180 نقطة مقابل 5ر175 نقطة خلال فبراير الماضي.

وأوضح الإحصاء – في بيانه والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه، اليوم الأحد – أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي ارتفع ليبلغ 2ر9% مقارنة بشهر مارس من عام 2015، لافتا إلى أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق عليه، كما زادت بنحو 2ر13% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وبين الجهاز ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 7ر10%، واللحوم والدواجن 2%، والمنتجات الصيدلانية (الأدوية) 7ر7%، والوجبات الجاهزة 5ر3%، والفاكهة 4ر3%، والشاي 5ر7%، مشيرا إلى ارتفاع معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري في الفترة من يناير إلى مارس 2016 ليبلغ 8ر9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشار الجهاز إلى أن معدل التضخم في الحضر ارتفع في مارس بنحو 4ر1% مقارنة بشهر فبراير السابق عليه ليسجل 1ر176 نقطة مقابل 6ر173 نقطة في الشهر السابق عليه، كما ارتفع على أساس سنوي ليبلغ 9% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي، وفي الريف ارتفع معدل التضخم الشهرى في مارس الماضي بنحو 2ر1% ليبلغ 6ر184 نقطة مقارنة بـ 182 نقطة في الشهر السابق عليه، كما زاد على أساس سنوي ليسجل 4ر9 % مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي بنسبة 2% مقابل شهر فبراير السابق عليه ، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 3ر0%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 9ر3%، والمواصلات والنقل بنحو 5ر0%، فضلا عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 5ر3%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 5ر0%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 6ر12% مقابل شهر مارس من العام الماضي ، كما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 7ر10%، وارتفعت أسعار الرعاية الصحية بنسبة 7ر15%، والملابس والأحذية بنحو7%، فضلا عن ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق بنحو 9ر17%، والسلع والخدمات المتنوعة بنحو 9ر4%.