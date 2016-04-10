أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس بجاية: الحكم أفسد المباراة.. ولاعبو الزمالك اعتذروا لنا

Google+ Print
رئيس بجاية: الحكم أفسد المباراة.. ولاعبو الزمالك اعتذروا لنا رئيس بجاية: الحكم أفسد المباراة.. ولاعبو الزمالك اعتذروا لنا

يرى أبو بكر إخلف رئيس نادي مولودية بجاية الجزائري أن الحكم الكيني ديفيس أومينو أفسد مباراة الفريق أمام مضيفه الزمالك بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للأول.

وفاز الزمالك على وصيف الدوري الجزائري بهدفين دون رد السبت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا ليضع قدما في دور المجموعات.

وشهدت المباراة شجارا بين لاعبي الفريقين خاصة بعد نهايتها عقب اعتداء مدافع بجاية على باسم مرسي خارج الملعب حين خرجت الكرة ركلة مرمى للضيوف.

وقال إخلف لقناة سي.بي.سي:"المباراة كانت عرسا كرويا لكن الحكم أفسدها لأنه لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة".

وعن شجار لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة "لاعبو الزمالك أتوا إلى غرفة الملابس الخاصة بنا وانتهى الأمر بالتصالح".

"الشوط الأول انتهى ويتبقى 90 دقيقة أخرى نتمنى أن يفوز فيها الفريق الأفضل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع