رئيس بجاية: الحكم أفسد المباراة.. ولاعبو الزمالك اعتذروا لنا

يرى أبو بكر إخلف رئيس نادي مولودية بجاية الجزائري أن الحكم الكيني ديفيس أومينو أفسد مباراة الفريق أمام مضيفه الزمالك بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للأول.

وفاز الزمالك على وصيف الدوري الجزائري بهدفين دون رد السبت في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال إفريقيا ليضع قدما في دور المجموعات.

وشهدت المباراة شجارا بين لاعبي الفريقين خاصة بعد نهايتها عقب اعتداء مدافع بجاية على باسم مرسي خارج الملعب حين خرجت الكرة ركلة مرمى للضيوف.

وقال إخلف لقناة سي.بي.سي:"المباراة كانت عرسا كرويا لكن الحكم أفسدها لأنه لم يحتسب لنا ركلة جزاء صحيحة".

وعن شجار لاعبي الفريقين عقب انتهاء المباراة "لاعبو الزمالك أتوا إلى غرفة الملابس الخاصة بنا وانتهى الأمر بالتصالح".

"الشوط الأول انتهى ويتبقى 90 دقيقة أخرى نتمنى أن يفوز فيها الفريق الأفضل".