عامر حسين: لست مع عودة الجمهور بعد ما شاهدته في لقاء الزمالك

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا يحبذ عودة الجمهور لمباريات الدوري الممتاز بعد دخول عدد غير مسموح به للقاء الزمالك ومولودية بجاية السبت في دوري أبطال إفريقيا.

وامتلأ ملعب بتروسبورت عن آخره تقريبا بعدما أكد الزمالك أنه سيمنح 2000 دعوة فقط لدخول المباراة على أن يتم نقلهم من أمام بوابات النادي.

وقال حسين عبر قناة سي.بي.سي:"علمنا أن الحافلات ستقل الجمهور من النادي إضافة لمن حجزوا التذاكر عبر الإنترنت".

"كان من المفترض حضور 2500 فرد لكننا فوجئنا أن المباراة بها 8 آلاف مشجع أو أكثر".

"هذا يؤكد غياب النظام عن دخول الاستاد. مباريات الدوري تختلف تماما عن مباريات منتخب مصر أو الفرق المصرية في إفريقيا".

"الأفضل أن يظل الدوري بلا جمهور، فأنا لا أتفائل بعودته. من الممكن فقط حضوره مباريات إفريقيا".

"كل هؤلاء دخلوا دون تذاكر ومن الممكن أن توقع غرامات على الزمالك ويكون هو الخاسر في النهاية. لم يكن هناك تفتيش وبالتالي الخطورة كانت موجودة".

"أعتقد أن المسؤولين سيريحوا أنفسهم وسيسمحوا بدخول جمهور الأهلي لمباراة يانج أفريكانز لأن الكل سيتحدث الآن لماذا حضر جمهور الزمالك ونحن لن نحضر؟"