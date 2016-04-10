أوباما بيبتدى بتمارين القلب.. تقرير هندى يكشف الروتين اليومى لمشاهير العالم

النجاح فى الحياة لا يعتمد فقط على العمل والذكاء، ولكن أحيانا يرتبط بطقوس حياتية وتمرينات رياضية روتينية. وكشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن الروتين الصباحى اليومى لعدد من زعماء ومشاهير العالم على النحو التالى:

1- باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

>يستيقظ أوباما من النوم فى الساعة 6.45 صباحا، ثم يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية ليمارس رياضتين هما رفع الأثقال وممارسة تمارين الكارديو أو التمارين القلبية، وهى تمارين مهمة للحفاظ على الصحة والرشاقة وتتطلب مجهودا عاليا، وتساعد فى تقوية عضلة القلب. وبعد التمرينات يتناول أوباما الإفطار مع زوجته ميشيل وابنتيه ماليا وساشا.

2- هوارد شولتز الرئيس التنفيذى لسلسلة مقاهى ستاربكس

>يبدأ هوارد شولتز يومه بتناول القهوة، وقال فى مقابلة صحفية، إنه يستيقظ من النوم فى حوال الساعة 4:30 صباحا، وأول شىء يفعله التنزه مع ثلاثة كلاب يملكهم ليعود ويتناول قهوة ستاربكس مع زوجته الساعة 5:45 صباحا.

3- بيل جيتس أحد مؤسسى شركة مايكروسوفت

>بيل جيتس يبدأ يومه بممارسة تمرينات لكل أعضاء جسمه وعقله، حيث يستيقظ ويغادر السرير إلى صالة الألعاب الرياضية ليمارس تمرين الكارديو ويستخدم أجهزة المشى "التريد ميل" لمدة ساعة، مع مشاهدة فيديوهات توجيهية أثناء ممارسة التمرينات.

4- ستيف جوبز رئيس شركة أبل السابق

>ستيف جوبز يمارس أبسط الطقوس فى الصباح لتعزيز صحته، فعندما يستيقظ يقف أمام المرآة وينظر لنفسه، وكأنه يقول لنفسه، إذا كان هذا هو اليوم الأخير فى حياته، فليكن سعيدا، ويتساءل كل يوم: ما الذى يجب أن يفعله؟ وعندما تكون الإجابة: لا شىء.. فيقول إنه حان الوقت لإجراء بعض التغييرات.

5- مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك

>مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك يبلغ من العمر 31 عاما دائما ما يظهر مرتديا التيشيرت الرمادى، كأنه يختار نفس اللون من دولاب ملابسه يوميا.

مارك يبدأ يومه فى الساعة 8 صباحا، وفى كثير من الأوقات يتحدث مع المبرمجين حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى دون نوم.

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