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مش هتقدر تقاوم.. 10 فوائد صحية للفراولة تخليها فاكهتك المفضلة

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مش هتقدر تقاوم.. 10 فوائد صحية للفراولة تخليها فاكهتك المفضلة مش هتقدر تقاوم.. 10 فوائد صحية للفراولة تخليها فاكهتك المفضلة
بخلاف طعمها اللذيذ ولونها الرائع، تتمتع الفراولة بفوائد صحية مثيرة نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، ونسلط الضوء على أبرز هذه الفوائد الآن، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

فوائد الفراولة


>1.تساهم الفراولة فى حرق المختزنة بالجسم نظرا لاحتوائها على مركبات الأنثوسيانين، وذلك حسبما نشر بمجلة "Journal of Agriculture and Food Chemistry".
>2.الفراولة تقوى الذاكرة القصيرة خلال 8 أسابيع، حسب الدراسة المنشورة بالمجلة "Journal of Agriculture and Food Chemistry".
>3.تحتوى على سعرات حرارية قليلة، لذا فهى لا تتسبب فى الوزن المفرط.
>4.الفراولة غنية بمركبات الفلافونويد التى تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.
>5.تحد من مستويات بروتين "CRP" فى الدم، والذى يدل على وجود الالتهابات بالجسم، حسبما أكدت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية.
>6.تساهم الفراولة فى تحسين صحة العظام لأنها غنية بالبوتاسيوم وفيتامين "ك" والماغنسيوم.
>7.تحد من خطر الإصابة بسرطان المرىء، حسبما أكدت إحدى الدراسات الطبية.
>8.تتمتع الفراولة بخواص رائعة مضادة للشيخوخة، وتساهم فى تأخير ظهورها لأنها غنية بمركب البيوتين وحمش الإيلاجيك المضاد للأكسدة.
>9.غنية بمركب النيتريت الذى يعزز ضخ الدم والأكسجين بالجسم، ويجعل الإنسان يشعر بالنشاط والحيوية ويضبط ضغط دمه.
>10. الفراولة تساهم فى تعزيز صحة العين وتحد من خطر الإصابة بالضمور البقعى.

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