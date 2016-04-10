قوات العمليات الخاصة والانتشار السريع تؤمن البرلمان قبل وصول خادم الحرمين

شهد شارع قصر العينى وميدان التحرير اليوم الأحد، حالة من الاستنفار الأمنى، استعدادًا لوصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مقر البرلمان لإلقاء كلمته التاريخية تحت القبة.

ونشرت أجهزة الأمن قواتها بالمنطقة وأجرت مسحًا شاملاً لمحيط مبنى مجلس النواب، ودفعت بالعديد من التشكيلات الأمنية والأفراد المسلحين، وقوات الانتشار السريع والعمليات الخاصة، لتأمين المبنى.

وتعمل أجهزة الأمن على تأمين المحاور والطرق المؤدية إلى شارع قصر العينى، وتأمين موكب خادم الحرمين، وتمشيط المبنى بالكلاب البوليسية وتعقيمه قبل وصول العاهل السعودى إليه.

وأهابت الأجهزة الأمنية بالنواب، الالتزام بالتعليمات وعدم ترك السيارات بالقرب من المبنى، والالتزام بالمقاعد المخصصة لهم، فضلاً عن عدم دخول وسائل الإعلام سوى المسموح لهم بتغطية الجلسات.

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