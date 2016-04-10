تعرف على أماكن طرح وزارة الإسكان 21 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح

تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان الأحد المقبل، فى استقبال المواطنين الراغبين فى شراء كراسات شروط الحجز لأضخم قرعة أراضى أعلنت عنها وزارة الإسكان الأيام الماضية، والتى تتضمن طرح 21 ألفا و307 قطع أراضى بـ21 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة، أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بجميع فروع بنك التعمير والإسكان اعتبارًا من الأحد المُقْبِل الموافق 17 أبريل، على أن تُقَدَّم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض، خلال المدة من 3/5/2016 وحتى 2/6/2016، ابتداءً من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذرًا من التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى فى تصريحاتٍ صحفية له، أن القِطَع المطروحة بمدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والشروق، والعبور، والعاشر من رمضان، وبدر، و15 مايو، والصالحية الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة، والفيوم الجديدة، والنوبارية الجديدة، وأسوان الجديدة، وبنى سويف الجديدة، ودمياط الجديدة.

وأشار الوزير إلى تسليم نماذج معمارية للفائزين بالقرعة، بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص، بحيث يمكن للمواطن الحصول على تراخيص البناء مع استلام قطعة الأرض، فى حال اختيار نموذج من هذه النماذج.

وبشأن تفاصيل الأراضى المطروحة للإسكان الاجتماعى، أكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: طرح 11076 قطعة أرض بنظام القرعة العلنية، منها 1862 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و2876 قطعة بمدينة بدر، و2070 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2278 قطعة بمدينة السادات، و303 قطع بمدينة سوهاج الجديدة، و138 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و1138 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و211 قطعة أرض بمدينة الصالحية الجديدة.

وحول أسلوب التخصيص لأراضى الإسكان الاجتماعى، أشار السباعى إلى إجراء قرعة يدوية علنية، والإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا، بحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ثم يُرَد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافًا إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وفيما يتعلق بأراضى الإسكان المتميز، أشار المهندس طارق السباعى، طرح 7564 قطعة أرض، منها 824 قطعة أرض بمدينة سوهاج الجديدة، و99 بمدينة طيبة الجديدة، و500 بمدينة العاشر من رمضان، و2222 بمدينة السادات، و502 بمدينة أسيوط الجديدة، و962 بمدينة بدر، و315 بمدينة 6 أكتوبر، و842 بمدينة المنيا الجديدة، و453 بمدينة برج العرب الجديدة، و274 بمدينة أخميم الجديدة، و96 بمدينة الفيوم الجديدة، و212 بمدينة النوبارية الجديدة، و77 قطعة أرض بمدينة أسوان الجديدة، و186 قطعة أرض بمدينة بنى سويف الجديدة.

وبشأن أسلوب التخصيص، أوضح المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقًا لقطع الأراضى والمساحات المطروحة، والإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا، فى حضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، موضحاً أنه سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية، بالإضافة إلى الفوائد المقررة، والتى يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة العلنية.

وبخصوص توقيتات البناء، ذكر المهندس طارق السباعى، أنه يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

وبشأن الأراضى المطروحة للإسكان الأكثر تميزاً، أشار المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أنه سيتم طرح 2758 قطعة أرض فى المدن التالية: 484 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و182 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و43 بمدينة الشروق، و32 بمدينة العبور، و14 قطعة أرض فى مدينة 15 مايو، و180 قطعة فى مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى 1823 قطعة أرض فى مدينة القاهرة الجديدة.

وفيما يتعلق بأسلوب التخصيص، قال المهندس طارق السباعى: سيتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية)، وذلك فى ضوء عدد القطع المطروحة، موضحاً أنه سيتم استبعاد الحاجزين الذين تحتوى عروضهم على نسب سداد أقل، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار، مشيراً إلى أنه يشترط فى المتقدم للحجز أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يقل سنه عن 21 سنة وقت الإعلان.

وبشأن توقيتات البناء، أوضح أنه يتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

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