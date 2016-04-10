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غموض حول دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فى اليمن

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غموض حول دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فى اليمن غموض حول دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فى اليمن

>يسود الغموض حول دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثيين وصالح حيز التنفيذ ابتداء من الساعات الاولى من صباح اليوم كما هو مقرر سلفا بين الجانبين، ويرجع هذا الغموض إلى استمرار الخلافات بينهما حول مسودة ترتيبات وقف إطلاق النار وسط أنباء عن أنه سيتم تأجيل الموعد لمدة 24 ساعة لم يتم تأكيدها حتى الآن من الجانبين أو من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد .

ولم تعلن الحكومة الشرعية أو مليشيات الحوثيين وصالح عن التوصل الى تفاهمات حول المسودة بعد المحادثات المنفصلة التى أجراها الجانبان مع ولد الشيخ ونائبه مما يؤكد عمق الخلافات وعدم الثقة بينهما أو أن كل طرف يحاول الحصول على أكبر مكاسب على الأرض قبل الهدنة حتى يكون فى موقف قوى فى المشاورات التى ستتم فى الكويت يوم 18 أبريل الجارى وهو ما حدث فى الأيام القليلة الماضية إذ تزايدت الاشتباكات بينهما فى أكثر من جبهة بصورة عنيفة خاصة فى تعز جنوب غربى البلاد وشرق العاصمة صنعاء .

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