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4 نصائح لحمايتك من ضربة الشمس.. كُل بصل وبلاش مشروبات ساقعة

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4 نصائح لحمايتك من ضربة الشمس.. كُل بصل وبلاش مشروبات ساقعة 4 نصائح لحمايتك من ضربة الشمس.. كُل بصل وبلاش مشروبات ساقعة
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الجو يصاب الكثير من الأشخاص بضربة الشمس، وأشار تقرير نشره مؤخرا الموقع الهندى "بولد سكاى" إلى أن أشعة الشمس المتوهجة وارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف تمثل خطرا كبيرا وتؤدى للإصابة بضربة الشمس، خاصة فى الفترة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثالثة عصرا، لأن فى هذه الفترة تكون أشعة الشمس ضارة للغاية. ونصح التقرير بالحفاظ على الجسم رطبا وتجنب أشعة الشمس الضارة خلال أشهر الصيف.

وأوضح التقرير أن أعراض الإصابة بضربة الشمس تشمل الصداع والدوخة وشحوب بالجلد، وارتفاع فى درجة حرارة الجسم والغثيان والمغص.

وتضمن التقرير تدابير وقائية يجب اتباعها لتجنب ضربة الشمس خلال الصيف، تشمل:
>1- شرب كميات كافية من الماء وجعل الجسم رطبا على مدار اليوم، لذا يجب حمل زجاجة من الماء أثناء الخروج من المنزل.
>2- عدم تناول المشروبات الباردة لأنها تسبب تقلصات بالمعدة، ويفضل تناول المشروبات الأقل برودة.
>3- تجنب تناول الكحول والكافيين وتناول المشروبات والسوائل الأخرى التى تحوى السكر والملح.
>4- تناول البصل الخام أو عصيره ممتاز لمنع استنفاذ الحرارة الطبيعية للجسم، ومن ثم منع الإصابة بضربة الشمس.


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