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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى وقف برنامج "نفسنة"

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى وقف برنامج "نفسنة" القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى وقف برنامج "نفسنة"
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بوقف برنامج "نفسنة".

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 1620 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس، والممثل القانونى لها ووزير الاستثمار.

القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى وقف برنامج "نفسنة" لجلسة 10 أبريل المقبل
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