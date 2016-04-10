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التبول باستمرار والجفاف.. أبرز أعراض السكر الكاذب عند الأطفال

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التبول باستمرار والجفاف.. أبرز أعراض السكر الكاذب عند الأطفال التبول باستمرار والجفاف.. أبرز أعراض السكر الكاذب عند الأطفال
السكر الكاذب عند الأطفال من المشكلات التى تختلط التشخيصات الطبية فيها، والتى قد تنذر بحدوث مشكلات عضوية بجسم الطفل خلاف إصابته بالسكر.

أعراض السكر الكاذب عند الأطفال
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وأوضح الدكتور محمد سعد - أستاذ ورئيس قسم الغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس - أن السكر الكاذب قد يصيب الطفل بالكثير من الأعراض الكاذبة، التى تجعل الأهل وبعض الأطباء يشكون فى إصابته به، أهمها وأكثرها شيوعا الشعور بحالة من التبول المستمر لا يتمكن خلالها الطفل من السيطرة عليها، وكذلك العطش المستمر، وجفاف بالجسم، وكذلك تكون الكثافة النوعية لبول الطفل غير عالية.

وأضاف الدكتور محمد سعد: وعندما يقيس الطبيب نسب السكر والإنسولين بالدم والبول ويجد النتائج طبيعية للغاية، يستبعد إصابة الطفل بالسكر وفقا للفحوصات، وهذه المشكلة قد تكون لدى الطفل منذ ولادته، أو تدريجيا تظهر فى أية من مراحل عمر طفولته، فلا تحديد لها ولا مقاييس".

أسباب السكر الكاذب لدى الأطفال
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هناك الكثير من الأسباب غير المعلومة لهذا العرض الغريب، ولكن بعض الأسباب المعروفة تتمثل فى حدوث نقص فى الهرمونات لدى الطفل، تلك المسئولة عن تخزين مياه الجسم، وكذلك الإصابة بالتهابات فى الجسم متعددة ومختلفة كالتهابات النخاع الشوكى لدى الأطفال، والتهابات معينة داخل المخ، وبعض أورام الغدة النخامية، وهو اضطراب يسبب بشكل عام خللا فى عمل الكلى السليم بحيث تبدأ فى امتصاص المياه التى نظفتها من قبل بالجسم.

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