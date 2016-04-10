حبس سائق 4 أيام لاتهامه بسرقة حقائب السيدات بالشروق

قررت النيابة العامة، حبس "سائق" 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه وآخر "هارب" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام، بأسلوب الخطف، بمنطقة الشروق.

وكان رجال مباحث الشروق تمكنوا من كشف تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهن بالطريق العام، بأسلوب الخطف، وتبين استخدامهم سيارة بدون لوحات لتنفيذ جرائمهم، فتم ضبط أحد المتهمين واعترف بارتكاب عدة وقائع، وتم إعادة المسروقات للمجنى عليهن، وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الشروق معلومات مفادها أن كلا من "محمد. أ. م "، 26 سنة سائق، و"وليد. ض. م"، 20 سنة عاطل، والمقيد على ذمة القضية رقم 3782 لسنة 2016م العبور / قليوبية "سرقة بالإكراه"، يكونان فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب من السيدات بالطريق العام "بأسلوب الخطف"، باستخدام سيارة سوزوكى فان بدون لوحات ملك الثانى ومتحفظ عليها بقسم العبور على ذمة تصرفات النيابة.

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الأول، وبمناقشته اعترف بالاشتراك مع المتهم الثانى فى ارتكاب واقعتى سرقة حقائب السيدات، عبارة عن سرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ 1200 جنيه من "جيهان. ح. م" 27 سنة طبيبة، وسرقة حقيبة بداخلها هاتف محمول ومبلغ 800 جنيه من "آية. أ. ع" 28 سنة ربة منزل.

كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات فى مسكنه، وأكد إنفاقه والثانى المبالغ المالية متحصلات تلك الحوادث على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفتا على المضبوطات واتهمتاه بالسرقة.

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