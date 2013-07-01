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ننصح بتناول أدوية ضبط سيولة الدم لتجنب النزيف وتناول الغذاء الصحى

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ننصح بتناول أدوية ضبط سيولة الدم لتجنب النزيف وتناول الغذاء الصحى ننصح بتناول أدوية ضبط سيولة الدم لتجنب النزيف وتناول الغذاء الصحى

تسأل إحدى السيدات أبلغ من العمر 55 عاما، وأعانى من تليف بالكبد وتضخم فى الطحال وخائفة من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم حيث تصل نسبته 2.8 فما العلاج المناسب لحالتى؟

يجيب الدكتور عمر هيكل أستاذ الجهاز الهضمى والكبد أن المريضة تعانى من نسبة ارتفاع بسيط فى نسبة الصفراء بالدم، وهذه النسبة لا تمثل أى قلق ولا داعى نهائيا للخوف منها ولكن ننصحها بأنه يجب عمل تقييم كامل ودقيق لحالة الكبد وذلك بإجراء وظائف كبد كاملة ومعرفة نسبة السيولة بالدم "P T " والتى يجب علاجها ويجب كذلك عمل صورة دم كاملة وتقييم حالة الكبد بدقة لان ذلك أهم وأفضل للمريضة من نسبة الصفراء البسيطة المرتفعة والعلاج فى هذه الحالة يعتمد على علاج تليف الكبد الناتج عن فيروس سى وعلاج تورم القدمين، ويتم علاجها بإعطاء مدرات البول مثل "اللازيلكتون" ويتم كذلك إعطاؤها أقراص "كوناكيون" لضبط سيولة الدم ويتم إعطاء حقن فى الحالات الحادة أو يتم إعطاء المريض بلازما بشرية لأن هؤلاء المرضى غالبا يكون لديهم استعداد للنزيف من أى مكان بالجسم لذلك ننصح المريضة بمتابعة وملاحظة أى دم من الأنف أو اللثة أو الفم أو الشرج أو الرحم أو تحت الجلد.

ويجب على المريضة تجنب الإمساك والتقيد بالنظام الغذائى المتعارف عليه لمرضى الكبد وذلك عن طريق تقليل الملح ومنع المواد الدسمة والأكل "المحمر" والوجبات السريعة والاهتمام بالخضراوات والفواكه الطازجة ويفضل اللحوم البيضاء مثل الأسماك وصدور الدجاج والأرانب.

وننصح المريضة بأنه يجب متابعة وزنها بدقة وكذلك محيط البطن لأن ذلك قد يكون بداية استسقاء بالبطن فتحتاج الذهاب إلى الطبيب.

ويمكن إضافة الأقراص التى تعالج زيادة الحموضة والتى تكون مصاحبة دائما للحالة المرضية المذكورة.

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مصر 365