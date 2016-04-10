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المرصد السورى: اشتباكات عنيفة بين مقاتلى المعارضة والقوات السورية قرب حلب

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المرصد السورى: اشتباكات عنيفة بين مقاتلى المعارضة والقوات السورية قرب حلب المرصد السورى: اشتباكات عنيفة بين مقاتلى المعارضة والقوات السورية قرب حلب

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية السورية وحلفاءها اشتبكوا مع مقاتلى المعارضة ومن بينهم مقاتلون من القاعدة فى معارك عنيفة جنوبى حلب فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت وإن مقاتلى المعارضة سيطروا على اثنين من التلال.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد الذى يتخذ من بريطانيا مقرا له إن هذا ربما يمثل انهيارا فى المنطقة لاتفاق هش لوقف العمليات القتالية والسارى منذ عدة أسابيع وأدى إلى إبطاء وتيرة القتال دون وقفه.

وأضاف المرصد إن مقاتلى المعارضة ومن بينهم مقاتلون من جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة بدءوا فى وقت سابق هجوما فى منطقة قريبة وجنوب غربى حلب المركز التجارى السابق لسوريا.

وقال إن طائرات حربية سورية وروسية شنت عشرات من الغارات الجوية فى المنطقة.

ويستبعد اتفاق وقف إطلاق النار الذى توسطت فيه روسيا والولايات المتحدة القاعدة وتنظيم داعش.

واستمر القتال ضد تنظيم الدولة داعش وبين القوات الحكومية السورية وجماعات أخرى لمقاتلى المعارضة فى بعض المناطق فى غرب البلاد.
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