محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة العيد القومى

يقوم اليوم الأحد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى أمام ديوان عام المحافظة، بصحبة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة، وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، ثم يتوجه المحافظ بعدها إلى قرية بلصفورة لافتتاح مستشفى الإدمان بحضور الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ومن جانب آخر، يقود محافظ سوهاج مسيرة فى حب سوهاج من ميدان الثقافة، ويبدأ الكرنفال فى ميدان الثقافة، ثم يمر على سينما الحرية وبنك اسكندرية وشرطة المسطحات المائية وكوبرى سوهاج /أخميم والتجمع بداية الكورنيش الشرقى، ثم المرور امام المنصة المقامة بالكورنيش وذلك احتفالا بعيد سوهاج القومى .

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