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محامى زينة: حكم إثبات توأم الفنان أحمد عز نهائى والالتماس محاولة تضييع وقت

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محامى زينة: حكم إثبات توأم الفنان أحمد عز نهائى والالتماس محاولة تضييع وقت محامى زينة: حكم إثبات توأم الفنان أحمد عز نهائى والالتماس محاولة تضييع وقت
قال المحامى معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، إن جلسة اليوم الخاصة بالتماس الفنان أحمد عز فى إثبات نسب طفليه له، محاولة منه لتضييع الوقت، حيث أن الحكم نهائى وصحيح، وأنهم استخرجوا شهادتى ميلاد التوأم، بعد تسلمهم نسخة من الحكم، بعد شهر من تاريخ النطق به فى 14 يناير الماضى.

وأضاف الدكر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "الالتماس المُقَدَّم يفتقد للشروط الـ8 المنصوص عليها فى القانون، ويُعَد مرحلة نهائية يحاول الدفاع استغلالها لتسليط الضوء والإثارة، والقضاء هو من قال كلمته فى إثبات نسب التؤام للفنان أحمد عز وأتى لمؤكلتى بحقها، ومازالنا نتنظر العدالة فى دعويين آخرتين".

وتابع: "موكلتى تنتظر الفصل فى دعويين قضائتين ضد عز، الأولى طالبت فيها بتطليقها منه طلقة بائنة للخلع، باعتبارها لا تزال فى عصمته حسبما ورد فى حكم أول درجة والاستئناف، وحُدِّدَ يوم 17 أبريل الجارى لنظرها، والثانية طالبت فيها بإلزامه بتأديه نفقة لصغيريها بنوعيها، وحُدَّد 7 مايو المقبل لنظر أولى جلساتها".

كانت الدائرة "102" بمحكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أجلّت نظر التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر فى ثبوت نسب توأمه لـ11 يونيو، لتقديم المستندات، وضم صحيفة الدعوى.


>- تأجيل التماس الفنان أحمد عز لإعادة النظر فى إثبات نسب "توأم زينة" لـ11يونيو

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