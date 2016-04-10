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"الجنايات" تستأنف اليوم محاكمة "بديع" وآخرين فى "أحداث الإسماعيلية"

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"الجنايات" تستأنف اليوم محاكمة "بديع" وآخرين فى "أحداث الإسماعيلية" "الجنايات" تستأنف اليوم محاكمة "بديع" وآخرين فى "أحداث الإسماعيلية"
تنظر، اليوم الأحد، محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وآخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث الإسماعيلية"، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة مرافعات الدفاع.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس السابق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.


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