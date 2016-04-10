كمال الهلباوى: تنظيم الإخوان مقسم لـ4 مجموعات تتصارع على السيطرة

أكد الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن التنظيم الحالى منقسم لـ4 مجموعات، كل منها يسعى لتدشين لائحة جديدة له تحكم الجماعة، والسيطرة على التنظيم، وهو ما يظهر فى مواقفهم المتناقضة من الأحداث السياسية الراهنة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن كل محاولات التصالح بين الجناحات المتصارعة بين الإخوان لم تنجح، خاصة أن هناك مبادرات داخلية عديدة طُرِحَت خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الداخلية ولم تجد من يسمع لها.

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