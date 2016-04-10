مهاب مميش: 11.1% زيادة فى حمولات البضائع بقناة السويس خلال فبراير

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحاتٍ صحفية إن المتوسط اليومى للحمولات خلال شهر فبراير الماضى وصل إلى 2 مليون و267 ألف طن من الاتجاهين، وأن نسبة الحمولات ارتفعت إلى 11.1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن المجرى الملاحى خلال شهر فبراير 2016 شهد عبور 31 مليون و518 ألف طن حمولات من الشمال إلى الجنوب بزيادة 8.2% عن العام الماضى، والذى وصلت فيه الحمولات إلى 29 مليون و126 الف طن.

وأشارت التقارير إلى إن القناة شهدت من اتجاه الجنوب عبور 34 مليون و241 ألف طن بزياد قدرها 13.8% عن نفس الشهر من العام الماضى، والذى شهد عبور 30 مليون و81 الف طن.

وأضافت التقارير أن إجمالى الحمولات من الاتجاهين خلال شهر فبراير 2016 وصلت إلى 65 مليون و759 ألف طن بمتوسط يومى 2 مليون و267.6 ألف طن، بزيادة قدرها 11.1% من حمولات نفس الشهر من العام الماضى، والتى وصلت الحمولات من الاتجاهين وقتها إلى 59 مليون و207 ألف طن، بمتوسط يومى 2 مليون و114.5 الف طن.

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