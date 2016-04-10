أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجمع البحوث الإسلامية: العادة السرية يأثم فاعلها لما لها من أضرار صحية

Google+ Print
مجمع البحوث الإسلامية: العادة السرية يأثم فاعلها لما لها من أضرار صحية مجمع البحوث الإسلامية: العادة السرية يأثم فاعلها لما لها من أضرار صحية
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن العادة السرية يُأْثَم فاعلها، والإثم فيها بقدر ما تحدثه من ضرر، لما لها من أضرار صحية واجتماعية نَبَّهَ عليها المتخصصون.

وأضافت اللجنة، ردًا على سؤال ورد إليها عن حُكْم العادة السرية أن القرآن الكريم وصف المؤمنين بقوله: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" وفى الحديث عنه (صلى الله عليه وسلم) "لاضرر ولا ضرار" نهى النبى عن الإضرار بالنفس، أو الإضرار بالغير.

وأشارت اللجنة، إلى أن إخبار السائل أنه لا يستطيع التوقف عن فعلها، فهذا نذير خطر على صحته الجنسية فى المستقبل، والأولى أن يعرض نفسه وحالته على طبيب متخصص، فقد يساعده فى الإقلاع عنها بطرق علمية مدروسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365