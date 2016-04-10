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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات وأسلحة نارية فى الخصوص

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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات وأسلحة نارية فى الخصوص ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات وأسلحة نارية فى الخصوص
تمكنت مباحث قسم الخصوص برئاسة الرائد محمد سعيد عرفان من ضبط 5 عاطلين بحوزتهم كمية من الهيروين المخدر والأقراص المخدرة وأسلحة نارية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد قيام النقيب محمد الجمل معاون مباحث قسم الخصوص بضبط كل من "وسام ا ك" 32 سنة عاطل و"كريم م ا" 26 سنة عاطل وبحوزتهما سلاحا ناريا فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من الهيروين المخدر حوالى 35 جراما و175 جنيها و2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما وضبط المدعو "باسم ص ه" 23 سنة عاطل وبحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال بنها.

كما تم ضبط كل من "ماجد م م " 29 سنة عاطل وبحوزته (265) قرص مخدر و21550 جنيها وهاتف محمول و"سيد م ص" 20 سنة عاطل وبحوزته كمية من الهيروين المخدر حوالى 25 جراما و490 جنيها وهاتفا محمولا وسلاحا أبيض "مطواة".

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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