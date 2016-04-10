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اليوم.. 15585 دارس ودارسة يؤدون امتحانات محو الأمية بسوهاج

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اليوم.. 15585 دارس ودارسة يؤدون امتحانات محو الأمية بسوهاج اليوم.. 15585 دارس ودارسة يؤدون امتحانات محو الأمية بسوهاج
قال محمد الدالى مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، إنه سوف تبدأ اليوم الأحد امتحانات محو الأمية للدارسين والدارسات المقيدين بفصول محو الأمية التى تم فتحها بمعرفة المعلمين المعينين بمحافظة سوهاج ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم بالتربية والتعليم، حيث يؤدى 15585 دارس ودارسة مقيدين بهذه الفصول الامتحانات .

وأضاف الدالى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أنه تم الاجتماع بالمعلمين بالتنسيق مع الإدارات التعليمية على مستوى المراكز الإدارية، حيث تم بيان ضوابط امتحانات محو الأمية ومن أهمها الإجابة بالقلم الجاف وحضور الدارسين قبل بدء الامتحانات بوقت كاف، ومعهم أصل بطاقة الرقم القومى، حيث إنه لن يسمح بدخول أى دارس الامتحان إلا بأصل البطاقة، مشيرا الى أن تم مراعاة أن تكون اللجان الامتحانية بالقرب من محال إقامة الدارسين والدارسات وسوف تنتهى الامتحانات يوم 14 إبريل الجارى.

- موظفة بهيئة محو الأمية بسوهاج تتبرع بجزء من راتبها مدى الحياة لـ"تحيا مصر"
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