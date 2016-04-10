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مرور الجيزة يضبط 479 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر

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مرور الجيزة يضبط 479 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر مرور الجيزة يضبط 479 مخالفة مرورية متنوعة بقطاع أكتوبر
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر من ضبط 479 مخالفة مرورية متنوعة منها 137 مخالفة نموذج 125 و31 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 10 مركبات توك توك وضبط 24 دراجة نارية بدون لوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

- بطء حركة المرور لتكدس السيارات والشاحنات أمام معدية القنطرة
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مصر 365

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