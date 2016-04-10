محسن الأحمر يستقبل سفيرى الاتحاد الأوروبى وتركيا لدى اليمن

>استقبل الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس اليمنى أمس بالرياض السفيرة باتينا موشايت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أنه تم خلال اللقاء بحث المستجدات الميدانية وما تعانيه اليمن من آثار سلبية جراء انقلاب ميليشيات الحوثى وصالح على الشرعية.

وأكد الأحمر أن الدولة ستبذل كل ما بوسعها لإحلال السلام ووقف نزيف الدم اليمنى والأرواح التى تزهقها الميليشيا الإنقلابية بشكل شبه يومى بسبب تعمدها الانقلاب على المرجعيات ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار 2216.

وقال أن الحكومة تولى اهتمامها بالمشاورات المقرر انعقادها فى الكويت فى 18 أبريل الحالى وطالب دول الاتحاد الأوروبى بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة.