أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محسن الأحمر يستقبل سفيرى الاتحاد الأوروبى وتركيا لدى اليمن

Google+ Print
محسن الأحمر يستقبل سفيرى الاتحاد الأوروبى وتركيا لدى اليمن محسن الأحمر يستقبل سفيرى الاتحاد الأوروبى وتركيا لدى اليمن

>استقبل الفريق على محسن الأحمر نائب الرئيس اليمنى أمس بالرياض السفيرة باتينا موشايت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أنه تم خلال اللقاء بحث المستجدات الميدانية وما تعانيه اليمن من آثار سلبية جراء انقلاب ميليشيات الحوثى وصالح على الشرعية.

وأكد الأحمر أن الدولة ستبذل كل ما بوسعها لإحلال السلام ووقف نزيف الدم اليمنى والأرواح التى تزهقها الميليشيا الإنقلابية بشكل شبه يومى بسبب تعمدها الانقلاب على المرجعيات ومنها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى وخاصة القرار 2216.

وقال أن تولى اهتمامها بالمشاورات المقرر انعقادها فى الكويت فى 18 أبريل الحالى وطالب دول الاتحاد الأوروبى بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان