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مسئولة فى المعارضة السورية: اتفاق وقف الأعمال القتالية "على وشك الإنهيار"

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مسئولة فى المعارضة السورية: اتفاق وقف الأعمال القتالية "على وشك الإنهيار" مسئولة فى المعارضة السورية: اتفاق وقف الأعمال القتالية "على وشك الإنهيار"

>اعتبرت مسئولة فى المعارضة السورية فى مقابلة نشرت اليوم الاحد ان اتفاق وقف الاعمال القتالية فى سوريا "على وشك الانهيار وذلك قبل ايام من استئناف مفاوضات السلام فى جنيف.

وقالت بسمة قضمانى العضو فى وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة السورية فى مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" انه "فى الايام العشرة الاخيرة شهدنا تدهورا خطيرا جدا ووقف اطلاق النار على وشك الانهيار" مضيفة ان "استخدام البراميل المتفجرة استؤنف".

واعتبرت قضمانى ان "المهمة الاميركية الروسية لمراقبة وقف اطلاق النار عاجزة".

واضافت "تم توجيه ضربة للمعارضة، هذا امر مؤكد" حيث ان روسيا "هاجمت طرق امداد كتائب المعارضة المعتدلة على الميدان حتى بدء سريان اتفاق وقف الاعمال القتالية فى فبراير" الماضى.

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