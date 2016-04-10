شركة المطاعم الأهلية ( امريكانا ) رواد التوطين

تأسست شركة المطاعم الأهلية في عام 1983م، وتملك الشركة حق الإمتياز لعدد 7 سلاسل عالمية، وهي الأكثر شهرة في مجال الأغذية والمشروبات ( دجاج كنتاكي – هارديز – تي جي أي فرايديز – دونات كرسبي كريم – لونج هورن ستيك – ريد لوبستر – دجاج تكا)،وتقدم خدماتها في 32 مدينة داخل المملكة العربية السعودية بأكثر من 445 مطعم، تضم أكثر من 1650 موظف سعودي من الجنسين.

1650 شاب سعودي من الجنسي

ن أثبتو كفاءتهم بمطاعمن

وتعد شركة المطاعم الأهلية الشركة الرائدة في مجال توظيف وتطوير الشباب السعودي من الجنسين، وذلك تماشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشرفين «حفظه الله « للقضاء على البطاله وتوظيف طاقات الشباب.

وتقوم شركة المطاعم الأهلية بجهود حثيثة ودؤوبة لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي، حيث أننا في شركة المطاعم الأهلية نعمل كفريق عمل واحد وأيضاً من خلال الشراكات الذكية مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف).

1650 شاب سعودي أثبتو كفاءتهم بمطاعمنا

التميز والريادة في توظيف

النساء السعوديا

لقد حققت شركة المطاعم الأهلية الريادة في توظيف وتأهيل الإناث حيث بلغ عدد الموظفات السعوديات 361 موظفه في العام 2014م، وفي العام الحالي 2015م بلغ العدد 442 موظفة سعودية أي نسبة الإناث 24% من أجمالي السعوديين العاملين بشركة المطاعم الأهلية .

وإيمانا من قيادات الشركة بدور المرأة السعودية في خدمة المجتمع تم إفتتاح عدد 2 مركز تلقي طلبات خدمة التوصيل (كول سنتر) نسائي يضم أكثر من 200 موظفة سعودية من بينهم 9 أثبتن قدرتهن الإدارية المتميزه مما جعل إدارة الشركة تمنحهم الترقية الي وظيفة مشرفات بمركز تلقي طلبات خدمة التوصيل (الكول سنتر) – وأيضاً تم ترقية مشرفه الي وظيفة مساعدة مدير بمركز تلقي طلبات خدمة التوصيل لتكون مسئوله عن إدارة القسم النسائي بالكول سنتر.

كما أظهرت المرأه السعوديه نجاحا كبير في العمل بخطوط الإنتاج من خلال العمل بمصنع تجهيز دونات كرسبي كريم الدونات الأكثر شهره عالمياً وذلك بإدارة ورديه كامله بكادر نسائي مئه بالمئه .

نجحنا في الحد من التسرب الوظيفي بحافز ال20% من الراتب

جهود فاعلة للحد من التسرب الوظيفي:

كما نجحت شركة المطاعم الأهلية في ضبط ظاهرة التسرب الوظيفي من خلال الدراسات التى تمت لسوق العمل السعودي في مجال الأغذية والمشروبات وتم إبتكار حلول أكثر مرونة ومزايا أكثر جاذبية للشباب السعودي مما أدى إلي إنخفاض نسبة التسرب الوظيفي في العام 2015م عن مثيله في العام 2014م. وكان حافز الإلتزام هو أحد الوسائل الفعاله لخفض التسرب الوظيفي - يصرف الحافز بصورة شهريه حيث يصل الي أعلى من 20% من راتب الموظف . ومازال العمل جاري لرفع نسبة رضاء الموظفين والحد من التسرب الوظيفي.

التدريب والتأهيل

وفي مجال التأهيل والتدريب قامت شركة المطاعم الأهلية بتدريب وتأهيل أكثر من 1350 موظف سعودي في العام 2015م - هذا وقد عملت إدارة التدريب على تقديم برنامج ال SFTP (Saudi Fast Tracking Program) وذلك لتأهيل السعوديين للترقي الي الوظائف الإدارية الأعلى من الداخل مما تسبب في تكوين كادر إداري سعودي يساعد في تأهيل الأجيال القادمة من العناصر الوطنية الواعدة .

برنامج ال (SFTP Saudi Fast Tracking Program) لتأهيل السعوديين للترقي الي الوظائف الإدارية الأعلى

نجاح كبير في مواجهة تحديات توظيف السعوديين

كما عملت شركة المطاعم الأهلية على حل مشاكل عزوف الشباب عن العمل في بعض الوظائف، والتحديات التي تواجهنا في طبيعة العمل بالمطاعم ونقص العمالة المتخصصة في مجال المطاعم سواء من حيث الدراسة أو الخبره وكان الحل من خلال التواصل المستمر مع المرشحين للوظائف وشرح تفاصيل وطبيعة العمل بالمطاعم وأيضا عرض قصص النجاح في شركة المطاعم الأهلية ، ذلك وبجانب ما نقوم به من تدريب وتطوير وتأهيل بصفه مستمره.

393 موظفة سعودية بنسبة 24% من أجمالي السعوديين العاملين بشركة المطاعم الأهلية

تضم شركة الطاعم الأهلية مجموعه كبيره من الشباب السعودي الطموح الواعد والذى يسعى دائماً للأفضل من خلال تحقيق أفضل النتائج ، والحصول على ثقة الشركة في القدره على الترقي والوصول الي الوظائف الإدارية .

مشاركة واسعة في أيام

المهنة وملتقيات التوظيف»

تشارك شركة المطاعم الأهلية بصفة مستمره في أيام المهنة وملتقيات التوظيف التى تقام بدعم من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، هذه الملتقيات تمنحنا الفرصة لعرض الوظائف لزوار الملتقى وتقديم التعريف الخاص بشركة المطاعم الأهلية .