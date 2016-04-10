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بالصور.. ضبط متسول مبتور القدم أمام المسجد الأحمدى بطنطا

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بالصور.. ضبط متسول مبتور القدم أمام المسجد الأحمدى بطنطا بالصور.. ضبط متسول مبتور القدم أمام المسجد الأحمدى بطنطا
ألقت قوات الشرطة القبض على شخص مبتور القدم يفترش الأرض أمام المسجد الأحمدى بمدينة طنطا، لقيامه بالتسول وعرض على النيابة العامة التى قررت إخلاء سبيله.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير لأمن الغربية قد شاهد متسولا يفترش الأرض بمنتصف الطريق نائمل بشارع السكة الجديدة دائرة قسم أول طنطا، بصورة مسيئة للمترددين لزيارة المسجد الأحمدى ومعرضا حياته وحياة مستخدمى الطريق للخطر.

ووجه مدير أمن الغربية بضبطه وتبين أنه يدعى "راضى ر" 53 سنة عاطل، مقيم أبيج مركز كفر الزيات وبسؤاله اعترف بقيامه بالتسول واستجداء المارة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11115 جنح قسم أول طنطا.

وقررت النيابة إخلاء سبيله وتم صرفه بعد التنبيه عليه بعدم استجداء المارة بين السيارات وتعريض حياة قائدى السيارات للخطر وحياته.

ضبط متسول مبتور القدم (1)

ضبط متسول مبتور القدم (2)


>إخلاء سبيل شخص مبتور القدم ضبط يتسول بإشارات المرور فى طنطا
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