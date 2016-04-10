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ضبط محل عطارة يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

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ضبط محل عطارة يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة ضبط محل عطارة يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة
تمكنت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط صاحب محل للعطارة غير مرخص لبيعه مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب محل غير مرخص للعطارة والأعشاب بنطاق دائرة قسم شرطة اوسيم بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والتركيبات والوصفات العلاجية وغير المسجلة بوزارة الصحة وذات الأثر البالغ على الصحة العامة، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط صاحب المحل و 579 عبوة أعشاب طبية و مستحضرات تجميل بدون بيانات و غير مسجلة بوزارة الصحة، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.


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مصر 365

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