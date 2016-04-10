د. القصبي يتفقد دور الخدمات الاجتماعية في الأحساء

تفقد وزير الشؤون الاجتماعية د. ماجد القصبي أمس الدور والمراكز والفروع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمحافظة الأحساء.

وشملت جولة وزير الشؤون الاجتماعية مكتب المتابعة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية ودار الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات ودار التربية الاجتماعية للبنات ومركز التأهيل الشامل للمعوقين بالأحساء.

والتقى د. ماجد القصبي مع الأيتام ونزلاء الدور وكذلك فرق العمل داخل تلك المنشآت، كما تفقد مشروع دار الملاحظة الاجتماعية (قيد الإنشاء)، والذي من المقرر أن يستوعب 240 نزيلاً من الأحداث الموقوفين أو الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية.

وعقد د. القصبي لقاء مع كوادر مؤسسة الفتيات، وتمت مناقشة آراء تطويرية متخصصة حول آلية العمل في المؤسسة بحضور المسؤولين والمسؤولات لجميع الأقسام بالمؤسسة، وشملت زيارة وزير الشؤون الاجتماعية فرع دار التربية الاجتماعية للبنات، وتفقد الوزير القصبي مركز التأهيل الشامل بالأحساء ووقف على تقدم تنفيذ مشروع "همه" لتطوير أعمال مراكز التأهيل الشامل، وتجول في المركز؛ حيث رافقه مدير المركز عبد الله المسعود، واستمع إلى شرح موجز عما يقوم به المركز وما يقدمه من خدمات، كما قام بزيارة إلى مركز التأهيل للإناث.

وزار دار الرعاية النهارية بالأحساء، ووقف على ما يقدم في مراكز الرعاية النهارية من الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية وفق ما تستدعيه حالات المستفيدين الذين يخضعون لمتابعة مستمرة إلى جانب الإسعافات الأولية لأي إصابة أو نحوها، كما اطلع على البرامج في التثقيف الصحي والإرشاد للتعريف ببعض الإعاقات وأسبابها وطرق الوقاية منها وأساليب التعامل معها .