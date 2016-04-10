شرطة تبوك تكشف ملابسات مقطع الطفل المعنف

أكدت شرطة منطقة تبوك وعلى لسان الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم خالد الغبان أنه تم استدعاء صاحب المنزل الذي ظهر فيه أحد الأطفال بمقطع فيديو وهو في الفناء، وما تم تداوله أن والده يذهب لعمله وتقوم عمته بإيذائه وتمنعه من الدخول للمنزل، ويبقى في بعض الأحيان مدة طويلة تحت أشعة الشمس بدون أن يأكل.

وأكد والد الطفل أن ابنه مصاب بإعاقة ذهنية بالإضافة لشقيق آخر معوق أيضاً، وأن أياً من ابنيه لم يتعرض لأي أذى أو عنف أسري من أي شخص، مؤكداً أن ما صدر منه من استغاثة ناتجة عن حالته ووضعه الصحي ولا صحة لما ذُكر في الرسائل المنتشرة حول تعرضهما للإيذاء، وسوف تباشر الجهات المختصة دراسة هذه الحالة بحكم الاختصاص.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد توصلت إلى الطفل المعنف والذي ظهر في مقطع فيديو متداول محبوسا خارج المنزل تحت أشعة الشمس في تبوك.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر "أنه وبفضل الله تم التوصل إلى عنوان الطفل، وتم استدعاء ولي أمره عن طريق الجهات الأمنية، والشكر موصول لكل من تفاعل مع الحالة وزودنا بالمعلومات" ، مضيفة "توجه الآن فريق الحماية الاجتماعية لزيارة الطفل في المنزل والاطمئنان على صحته".