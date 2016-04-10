حبس 6 أشخاص تبادلوا إطلاق النار فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالهرم

أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم، بحبس 6 أشخاص4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية والبيضاء مما أسفر عن إصابة أحدهم.

تلقى اللواء علاء عزمى نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا يفيد بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الهرم، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بخروج قوة أمنية لفحص البلاغ.

على الفور توجهت مأمورية أمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، وقادها المقدم عصام نبيل وكيل فرقة الهرم والرائد أحمد سمير معاون مباحث الهرم، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، وإلقاء القبض على 6 أشخاص من الطرفين، وهم خيالان طرف أول مصابان بكدمات ورش خرطوش، و4 عمال طرف ثانى، وعثر بحوزتهم على فردين خرطوش، وسنجة، وكتر.

وتبين قيام عامل من الطرف الثانى بمعاكسة خطبية أحد أقارب الطرف الأول، وعندما عاتبه على ذلك نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأسلحة، فتحرر لهم المحضر اللازم وأحيلوا للنيابة التى أمرت بحبسهم.

إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة بالهرم