أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس 6 أشخاص تبادلوا إطلاق النار فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالهرم

Google+ Print
حبس 6 أشخاص تبادلوا إطلاق النار فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالهرم حبس 6 أشخاص تبادلوا إطلاق النار فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بالهرم
أمر المستشار محمد أبو الحسب رئيس نيابة الهرم، بحبس 6 أشخاص4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد نشوب مشاجرة بينهم بالأسلحة النارية والبيضاء مما أسفر عن إصابة أحدهم.

تلقى اللواء علاء عزمى نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارا يفيد بسماع دوى إطلاق أعيرة نارية بمنطقة الهرم، وبإخطار اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بخروج قوة أمنية لفحص البلاغ.

على الفور توجهت مأمورية أمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، وقادها المقدم عصام نبيل وكيل فرقة الهرم والرائد أحمد سمير معاون مباحث الهرم، وتمكنت من السيطرة على المشاجرة، وإلقاء القبض على 6 أشخاص من الطرفين، وهم خيالان طرف أول مصابان بكدمات ورش خرطوش، و4 عمال طرف ثانى، وعثر بحوزتهم على فردين خرطوش، وسنجة، وكتر.

وتبين قيام عامل من الطرف الثانى بمعاكسة خطبية أحد أقارب الطرف الأول، وعندما عاتبه على ذلك نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأسلحة، فتحرر لهم المحضر اللازم وأحيلوا للنيابة التى أمرت بحبسهم.


>إصابة شخصين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة بالهرم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365