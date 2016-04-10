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السلطانة خديجة بعد إنجابها حائرة باختيار إسم لابنتها

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السبت 09-04-2016 22:58

في صباح أمس الجمعة 8 نيسان الساعة السابعة و13 دقيقة ،أنجبت الممثلة التركية سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة ابنتها الأولى ،وتزن (3 ) كلغم،و(950) غرام،وهي وابنتها بصحة جيدة.

ولم تحسم سلمى وزوجها بعد الإسم الأنسب لابنتهما الذي سيتقرر ويتم إختياره في الأيام المقبلة.

وكانت سلمى أرجتش قد تزوجت الشاب الوسيم جان أوز في أيلول 2015 الماضي بألمانيا وسط عائلتها،وشهد على عقد قرانها صديقتها المقربة الممثلة نور فتاح أوغلو،والإثنتين دخلتا نادي الأمهات الشهيرات في تركيا في عام 2016.

ومتوقع أن تقتدي بصديقتها نور وتعتزل التمثيل لعام وعامين ريثما تكبر ابنتها قليلاً.

 

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