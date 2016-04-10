أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

صور نادرة للنجمة الراحلة ماريلين مونرو بعدسة عشيقها

Google+ Print

السبت 09-04-2016 23:13

نشرت وسائل إعلام عالمية صوراً للنجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو Marilyn Monroe التقطها عشيقها قبل أن تتحول إلى نجمة، تبدو فيها فتاة بسيطة بدون ماكياج تماماً بعمر الـ 20 عاماً.

وذكرت صحيفة "Metro" البريطانية، أن المصور الهنغاري الروماني آندري دي دينيز، التقط صور نورما جين مورنينسون المعروفة بلقب ماريلين مونرو على شاطئ مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عام 1946.

وحسب موقع "Vintage" الإسباني، كتب دي دينيز في ملحق بمجموعة تلك الصور: "كأن أعجوبة حصلت لي.. بدت نورما جين ملكة.. ويصعب عليَ الثقة بذلك.. كانت مثل ملك يعيش في الأرض".

وأضاف أنه أثناء تصوير حبيبته طلب منها الرد السريع العفوي على كلمات منها "السعادة" و"الدهشة" و"التفكير" و"الشكوك" و"العقل" و"الحزن" و"الموت".

وبعد حوالى عامين على التقاط الصور، بدأت نورما جين تشق طريقها إلى النجاح، حيث شاكت في فيلم " Dangerous Years"، ومثلت دور موظفة.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي