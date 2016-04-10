صور نادرة للنجمة الراحلة ماريلين مونرو بعدسة عشيقها

نشرت وسائل إعلام عالمية صوراً للنجمة العالمية الراحلة ماريلين مونرو Marilyn Monroe التقطها عشيقها قبل أن تتحول إلى نجمة، تبدو فيها فتاة بسيطة بدون ماكياج تماماً بعمر الـ 20 عاماً.

وذكرت صحيفة "Metro" البريطانية، أن المصور الهنغاري الروماني آندري دي دينيز، التقط صور نورما جين مورنينسون المعروفة بلقب ماريلين مونرو على شاطئ مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عام 1946.

وحسب موقع "Vintage" الإسباني، كتب دي دينيز في ملحق بمجموعة تلك الصور: "كأن أعجوبة حصلت لي.. بدت نورما جين ملكة.. ويصعب عليَ الثقة بذلك.. كانت مثل ملك يعيش في الأرض".

وأضاف أنه أثناء تصوير حبيبته طلب منها الرد السريع العفوي على كلمات منها "السعادة" و"الدهشة" و"التفكير" و"الشكوك" و"العقل" و"الحزن" و"الموت".

وبعد حوالى عامين على التقاط الصور، بدأت نورما جين تشق طريقها إلى النجاح، حيث شاكت في فيلم " Dangerous Years"، ومثلت دور موظفة.