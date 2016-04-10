ابهيشيك باتشان يحتفل بعيد ميلاد والدته على انستقرام

احتفل نجم بوليوود أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan بعيد ميلاد والدته الممثلة جايا بهدوري باتشان Jaya Bhaduri Bachchan الـ68 الذي يصادف اليوم 9 أبريل.

باتشان نشر عبر صفحته الخاصة على موقع انستقرام صورة معبّرة مع والدته جايا معلقاً عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد أمي الحبيبة، ليس هناك كلمات كافية في هذا العالم للتعبير عن مدى محبتي وتقديري لك."

والمعروف عن أبهيشيك علاقته المميزة مع والديه جايا والممثل القدير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan حيث يقضي معظم أوقات فراغه برفقتهما الى جانب عائلته الصغيرة المؤلفة من النجمة أيشواريا راي Ayshwaria Rai وابنتهما Aaradhya .

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