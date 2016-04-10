الخمسينية مونيكا بيلوتشي تكشف سر جمالها في هذا السن

رأت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي Monica Bellucci أن الجمال الحقيقي هو جمال الروح، أما الجمال الخارجي وجمال الشكل يرحل تدريجياً مع التقدم بالعمر، معتبرة ان الأنوثة لا ترتبط بالعمر بينما ترتبط بحالة الروح.

الممثلة والعارضة الإيطالية البالغة من العمر 51 عاماً، وخلال إطلالتها في برنامج Yes I'm Famous الذي تقدمه الإعلامية منى الشرقاوي عبر قناة MBC مصر، وجهت رسالة إلى كل امرأة ترغب في المحافظة على جمالها، فقالت: "افعلي ما ترينه يبرز جمالك.. فكل أنثى تختلف عن الأخرى في نسبة الجمال".

وكشفت بيلوتشي أن سر جمالها في هذا السن، يرجع إلى تناولها كميات كبيرة من المياه يومياً، إلى جانب محافظتها على نظامها الغذائي.

يشار الى ان مونيكا بيلوتشي نجمة سلسلة أفلام "جيمس بوند"، احتلت سابقاً المركز الـ 21 في لائحة أكثر 100 امرأة مثيرة حول العالم، وهي الوجه الإعلاني للكثير من الماركات العالمية الشهيرة.

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