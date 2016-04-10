تتويج ملكة جمال الهند للعام 2016 وشاروخان يشعل الأجواء رقصاً وغناءً

فازت الشابة Priyadarshini Chatterjee بلقب ملكة جمال الهند للعام 2016، وتم تتويجها في احتفال ضخم قدمه المخرج كاران جوهر Karan Johar والممثل Manish Paul، وأقيم في ستوديو Yash Raj بمدينة مومباي الهندية، بحضور نخبة من ألمع نجوم بوليوود، أبرزهم شاروخان Shahrukhan الذي أشعل المسرح والحضور.

تنافست على اللقب 21 متبارية، في الدورة الـ53 للمسابقة التي ضمّت ألمع مشاهير بوليوود مثل: شاهيد كبور Shaheed Kapoor، يامي غوتام Yami Gautam، أرجون كابور Arjun Kapoor وغيرهم...

احتلت Sushruthi Krishna مركز الوصيفة الأولى، فيما حصلت Pankhuri Gidwani على لقب الوصيفة الثانية.

وبعد اعلان النتيجة، قدمت ملكة جمال الهند للعام 2015 Aditi Arya التاج للملكة الجديدة التي ستمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم 2016، فيما ستحضر الوصيفة الأولى لتمثل الهند في مسابقة Miss International 2016.

أما أجواء الحفل فكانت صاخبة مع شاروخان الذي قدّم رقصته الساحرة على أنغام أغنية Jabra Fan من فيلمه الجديد Fan برفقة المشتركات الـ 5 اللواتي تأهلن للنهائيات.

وقدم النجم Sunidhi Chauhan أغنية Kamli من فيلمه Dhoom 3، فيما قدمت النجمة جاكلين فرنانديز Jacqueline Fernandez وصلة استعراضية في نهاية الحفل.

أما النجم فارون داهان الذي شارك في لجنة التحكيم، فقدم بدوره مجموعة من الأغنيات التي ألهبت المسرح أهمها: Sun Saathiya ، و Bezubaan .