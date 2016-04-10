نيابة العجوزة تأمر بحبس عاطلين لحيازتهما 5 كيلو حشيش

أمرت نيابة العجوزة بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة 5 كيلو من مخدر الحشيش، واعترف المتهمان أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات على عملائهما.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة أن المتهمين يترددان على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة على عدد من عملائهما من العاطلين والمتعاطين.

وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما وبحوزتهما 18 طربة حشيش بلغ وزنها 5 كيلو وهاتفين محمول ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

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