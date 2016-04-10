دراسة بريطانية: بدانة وسوء تغذية الحامل يقللان عدد بويضات الأجنة الإناث

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون، عن أن بدانة الأم وسوء تغذيتها أثناء فترة الحمل يقلل عدد بويضات المواليد الإناث، ما يعرضهن للإصابة بالعقم عندما يكبرن.

وأوضح الباحثون فى الدراسة التى نشرت نتائجها المجلة البريطانية “FASEB”، أن هذا الاكتشاف يحسن الفهم العلمى على المدى الطويل لآثار السمنة وسوء التغذية على الإنجاب.

وأشار الباحثون – فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع العلمى “Science Daily” - إلى أن نتائج الدراسة تعد خطوة أولى نحو التدخل لحماية خصوبة الإناث اللاتى تعرضن للمشاكل بالرحم والمبايض، حيث إن العقم يمكن أن يكون له آثار مدمرة على الأفراد والأسر نفسياً ومعنوياً.

وقالت الدكتورة كاثرين أيكن، الباحثة فى وحدة البحوث والأمراض الاستقلابية “MRC”، بجامعة كامبريدج البريطانية: "نأمل فى حل مشاكل الخصوبة فى الأطفال الإناث مستقبلا عن طريق التغذية الصحيحة للأم".

وأضاف الباحثون أن هذه الدراسة تؤكد أن زيادة السعرات الحرارية الناتجة عن الأطعمة والمشروبات السكرية تسبب السمنة ومشاكل عديدة، ولها أيضا آثار سلبية على الإباضة للإناث عبر الأجيال.

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