بالصور..ربة منزل بالبحيرة تتفق مع عشيقها على التخلص من زوجها"ليخلو لهم الجو"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من كشف لغز العثور على جثة مسن بأبو حمص، مصاب بجروح أرضية بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى، وتبين أن وراء الواقعة زوجته وعشيقها.

ترجع أحداث الواقعة إلى المحضر رقم 7300 / 2016 جنح مركز أبو حمص بشأن ما تبلغ للرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث مركز أبو حمص من مستشفى دمنهور العام بوصول كل من "عبد اللطيف.ع"، 63 سنة " مزارع مصاب بجروح رضية بفروة الرأس واشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى ولا يمكن استجوابه، وزوجته "هالة.غ" 20 سنة " ربة منزل، مصابة بجرح بفروة الرأس وكدمة بالوجه ومقيمان قرية طلبمات برسيق دائرة المركز.

وبسؤال "محمود.م" مزارع ومقيم ذات العنوان نجل شقيق الأول، أكد علمه بإصابة عمة وزوجته من خلال اتصال تليفونى من أحد جيرانهما، فيما أقرت الزوجة بقيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالتعدى عليهما حال تواجدهما بمسكنهما وسرقة قرطها الذهبى وفروا هاربين.

وعلى الفور وجه اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية والعقيد عبد القوى عمرو مفتش المباحث والرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث أبو حمص والنقيب محمد هشام سعوده معاون المباحث لسرعة كشف غموض الحادث.

وأسفرت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه الأول بالاشتراك مع "إبراهيم إ " 24 سنة" عامل ومقيم شارع شعبان عبد العال شبرا الخيمة القليوبية نجل زوج والدة المتهمة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات استهدفت محل إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة لارتباطهما بعلاقة عاطفية فيما بينهما، وتم ضبط قرطها الذهبى التى ادعت أنه سرق.

وتبين أنهم بيتا النية وعقدا العزم للتخلص من المجنى عليه زوجها والذى يكبرها بحوالى 43 عام من خلال قيام المتهم بالدخول ليلاً لمسكن المجنى عليه بمساعدة الثانية، والتى فتحت له باب المسكن عقب التأكد من نوم المجنى عليه، حيث ضربه على رأسه أكثر من مرة بجاكوش كان قد أعده سلفًا مما أدى لإصابته.

عقب ذلك قام المتهم بضربها على رأسها بمقبض منجل إمعاناً منهما فى إصباغ صفة الحقيقة على روايتها المختلقة بقيام ثلاثة أشخاص بالسطو المسلح على مسكنهما وأحداث إصابتها وزوجها المجنى عليه.

وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

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