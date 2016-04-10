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النني: سنقاتل حتى النهاية

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النني: سنقاتل حتى النهاية النني: سنقاتل حتى النهاية

يصر محمد النني لاعب وسط أرسنال أن فريقه سيحارب على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي حتى النهاية رغم صعوبة الأمر.

أرسنال حل ضيفا على وست هام وتعادل معه 3-3 في مباراة الجولة 33 وقلص آماله في التتويج باللقب لحساب ليستر سيتي المتصدر بفارق عشر نقاط.

تقرير في الجول - الأرقام تجيب.. هل خرج أرسنال من سباق التتويج بالدوري الإنجليزي بالفعل؟

وقال النني في تصريحات نشرها موقع أرسنال يوم السبت: "سنحارب حتى النهاية، حتى أخر مباراة في الموسم لنصل إلى ما نريد، ولنرى ماذا يحدث في الختام".

وأضاف "نحارب على لقب الدوري ولذلك لعبنا بطريقة هجومية ضد وست هام من أجل الفوز باللقاء، لكنني أحمد الله على النتيجة، والقادم أفضل".

بالفيديو – أداء دفاعي طيب وانطلاقات في ملخص النني أمام وست هام

النني يتحدث عقب التعادل الماراثوني 3-3: أخر دقائق الشوط الأول أربكت كل شيء

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فيديو اليوم السابع

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