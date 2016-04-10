برج الثور حظك اليوم الأحد 10/4/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

> أن تكون عالقاً ليس بالأمر الجيد، فعدم اتخاذك أى قرار سواء بالبقاء فى العمل، أو عدم الاستمرار فيه وتغييره .. هو بالأساس تضييعاً للوقت .. ولذلك عليك أن تعرف جيداً حجم المكاسب والخسائر التى تعود عليك إن تركت عملك، كما أنك يجب التفكير فى الفرص المتاحة أمامك. على الصعيد العاطفي:

> إن لم تجد الشخص المناسب الذى تكمل معه حياتك .. فهذا لا يعنى أنك لا تستحق وجود هذا الشخص .. لكنه يعنى أنه لم ياتى بعد، وهذا سيتطلب منك أن تعرف العيوب التى تستطيع تحملها، وتلك التى لا تستطيع تحملها .. فلا يوجد شخص كامل، حتى عندما يأتى هذا الشخص تعرفه ولا تضيعه من يديك. برج الثور على الصعيد الصحي:

> ألم الأسنان لا يُطاق فلا تترك نفسك لآخر لحظة .. حتى تشعر بهذا الألم الفظيع، عليك البحث عن طبيب جيد للأسنان .. والذهاب إليه ليشخص لك حالتك، ويطلعك على الوضع .. فلا شىء أهم من صحتك. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> إن شعرت أن هذه الحياة ليست التى تتمناها، فعليك إذاً البحث عن الخلل وحاولة معالجته، وليس التذمر والشكوى دون فعل أى شىء، وتذكر أن لكل مشكلة حل، لذلك عليك البحث دوماً عن حلول مناسبة لمشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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