برج الجدى حظك اليوم الأحد 10/4/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

> مشاكل العمل لا تنتهى ولكن المهم هو مواجهتها، فالهروب ليس حلاً، عليك أن تعرف أين هى المشكلة.. هل هى بك فى الأساس أم فى زملائك فى العمل، أو فى نظام الشغل نفسه، أم أنه فى المجال وأنك اخترت مجالاً ليس مناسب لك. على الصعيد العاطفي:

> إن شعرت أن شريك حياتك لا يعطيك ما تستحق من الاهتمام، والحب، فهذا لا يعنى سوى أنك يجب مواجهته ومصارحته ووضع خطوط عريضة للعلاقة، فاستمرارك فى علاقة تستنفذك هو أمر سيؤدى بك للهاوية، احرص على المواجهة، فأى شخص يستحق أن يستمتع بعلاقة عاطفية صحية. برج الجدى على الصعيد الصحي:

> تناول الوجبات السريعة قد يعرضك للتلبك المعوى، لذلك عليك البعد قدر الإمكان عن هذه الوجبات السريعة، وأن تتناول غذاءاً صحياً .. وأن تواظب على شرب المياه .. كل هذه العادات ستؤدى بك فى النهاية إلى التمتع بلياقة بدنية جيدة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> عندما يخطئ فى حقك صديق ما، أنت فقط من تستطيع أن تحدد هل الخطأ يستحق القطيعة، أم أن رصيده عندك أكبر من كل هذه الأخطاء، تذكر فقط أن الأصدقاء كنوز، فإن قمت بالتخلى عن أحدهم، ستعتبر هذه خسارة لك.

شبكةعيونالإخبارية

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