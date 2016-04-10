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برج الدلو حظك اليوم الأحد 10 أبريل

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برج الدلو حظك اليوم الأحد 10 أبريل برج الدلو حظك اليوم الأحد 10 أبريل

على الصعيد المهنى..


>على الرغم من أنك مررت مؤخراً ببعض الأزمات الطارئة فيما يخص العمل وتحديداً على مستوى علاقتك برئيسك إلا أنك كان لديك قدرة كبيرة على تحقيق ما تريد خلال فترة قصيرة وإعادة الأمور إلى طبيعتها من جديد.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..


>علاقتك بالحبيب على ما يرام، لأنك حاولت فى الفترة الماضية أن تكون إلى جواره قدر الإمكان، وأن تدعمه بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة، لذا كانت الفترة الماضية بها الكثير من الأمور الجيدة على مستوى علاقتكما.

على الصعيد الصحى..


>أزمة صحية طارئة فى طريقها إليك، خصوصاً أنك أهملت كثيراً فى الفترة الماضية، ولا تستمتع بشكل جيد إلى نصائح الأطباء، كما أنه من الضرورى أن تحصل على قسط وافِ من النوم حتى تستطع استرداد صحتك وتتعافى من كل الأزمات.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..


>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات وتحديداً العمل والصحة، أما فيما يخص علاقتك بالحبيب فأعلم أنه من الأفضل أن تكون أكثر حرصاً عليه من ذلك ولا تدع الحياة تمر دون أن تعيد ترتيب كل الأمور الخاصة بكم.

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مصر 365

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