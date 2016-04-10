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برج السرطان حظك اليوم الأحد 10/4/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأحد 10/4/2016 برج السرطان حظك اليوم الأحد 10/4/2016

على الصعيد المهنى:
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عليك أن تتحلى بالصبر إن شعرت أن العمل لا يتناسب مع قدراتك، حتى تجد عملاً آخر تستطيع أن تعطى فيه أقصى ما لديك، فالإحساس بالحماس هو أساس العمل الجيد، وإن شعرت بالملل طوال الوقت فأنت تحتاج إلى تغيير عملك الحالى .. ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر حتى تجد آخر.

على الصعيد العاطفي:
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الحياة العاطفية أخذ وعطاء، ولذلك عليك بذل الكثير من المجهود حتى تبهر شريك حياتك، وحتى يشعر باهتمامك، فالملل إن تسرب للعلاقة العاطفية قد يقتلها، لذلك عليك توخى الحذر والعمل على تجديد وبث الحياة فى علاقتكما.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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الأرق يحتاج إلى بعض الطقوس للتخلص منه، ويمكنك ممارسة الرياضة بشكل يومى، ورياضة تعتمد على الحركة .. حتى عندما تخلد للنوم لا تفكر كثيراً .. يمكنك كذلك الذهاب إلى طبيب وأن تقص عليه مشكلتك، فهو سيساعدك كثيراً ويقدم إليك المقترحات اللازمة.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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عليك أن تتخلى عن الضغائن التى قد تشعر بها، فمشاعر الكراهية والانتقام تقتل صاحبها، التسامح أمر صعب .. لكن الأصعب أن تترك نفسك ليأكلها نار الحقد والكراهية والانتقام، سامح حتى تستريح أنت.

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مصر 365

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