برج السرطان حظك اليوم الأحد 10/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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عليك أن تتحلى بالصبر إن شعرت أن العمل لا يتناسب مع قدراتك، حتى تجد عملاً آخر تستطيع أن تعطى فيه أقصى ما لديك، فالإحساس بالحماس هو أساس العمل الجيد، وإن شعرت بالملل طوال الوقت فأنت تحتاج إلى تغيير عملك الحالى .. ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر حتى تجد آخر.الحياة العاطفية أخذ وعطاء، ولذلك عليك بذل الكثير من المجهود حتى تبهر شريك حياتك، وحتى يشعر باهتمامك، فالملل إن تسرب للعلاقة العاطفية قد يقتلها، لذلك عليك توخى الحذر والعمل على تجديد وبث الحياة فى علاقتكما.الأرق يحتاج إلى بعض الطقوس للتخلص منه، ويمكنك ممارسة الرياضة بشكل يومى، ورياضة تعتمد على الحركة .. حتى عندما تخلد للنوم لا تفكر كثيراً .. يمكنك كذلك الذهاب إلى طبيب وأن تقص عليه مشكلتك، فهو سيساعدك كثيراً ويقدم إليك المقترحات اللازمة.عليك أن تتخلى عن الضغائن التى قد تشعر بها، فمشاعر الكراهية والانتقام تقتل صاحبها، التسامح أمر صعب .. لكن الأصعب أن تترك نفسك ليأكلها نار الحقد والكراهية والانتقام، سامح حتى تستريح أنت.