برج العذراء حظك اليوم الأحد 10\4\2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>التشاجر باستمرار مع زملاؤك فى العمل سيجعل من حولك يأخذ انطباعات سيئة عنك، كما أنه سيجعلك تفتقد الكثير من علاقات الود فى عملك، لا تحاول استفزاز الآخرين بتصرفاتك الغريبة، فقد يتسبب ذلك فى خسارتك لعملك، حياتك المهنية مهددة الآن بشكل بات ملحوظ للجميع، ابتعد عن الحديث على الآخرين.>إذا كنت تريد استمرار علاقتك بشريكك بشكل جيد، فلا تجعل أحد يتدخل فى المشاكل العالقة بينكما، أنت تعرف الأزمات المالية التى يمر بها شريكك لذا لا تحاول الضغط عليه وتأزيم الأوضاع بينكما، كثرة الشك والغيرة من الممكن أن يدفع بك نحو الهاوية، حاول أن تقلل من الشك فيمن حولك.>الآلام ستضطرك لعمل بعض العمليات الفترة القادمة، كنت قد تعانى منذ فترة من آلالام فى المعدة والقولون، وذلك لكثرة تناولك للوجبات السريعة، إذا كنت من محبى الأكل الصحى ستضطر إلى تناوله الفترة الماضية كثيرًا، رغمًا عنك ستواجهك عقبات الفترة الماضية لإهمالك فى تناول العقاقير الخاصة بك.>نظرية المؤامرة ستتسبب الفترة القادمة فى خسارتك لأشخاص كثيرون حولك، حاول أن تقلل من تخوين أصدقاؤك وأقاربك بشكل يومى، عقلك مرهق بالعديد من المشاكل العائلية حاول أن تتصرف دون اندفاع ودون تباطؤ أيضًا، خطط لما تنفقه اليوم فغالبًا ستحتاج إلى الاقتراض قريبًا.