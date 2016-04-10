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برج القوس حظك اليوم الأحد 10\4\2016

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برج القوس حظك اليوم الأحد 10\4\2016 برج القوس حظك اليوم الأحد 10\4\2016

برج القوس على الصعيد المهنى:


>الأوضاع أصبحت غير مريحة فى عملك، لذا أنت تفكر بالبحث عن فرصة عمل أخرى، فرصة عمل بالخارج تُعرض عليك اليوم، لذا يجب أن تكون على أتم الاستعداد لتحمل تلك المسئولية الكبيرة التى وكلت إليها، حاول أن تجتهد قدر الإمكان فى عملك، حتى تستطيع أن تُريح عقلك من تلك الأفكار المشوهة عن العمل.

برج القوس على الصعيد العاطفى:


>إذا كنت من محبى الاستقلال ولم ترغب فى تحكم أحد بك، لا تفكر فى الدخول إلى علاقة جديدة هذه الأيام، قد يكون من الصعب اتخاذ أى خطوة عاطفية جديدة الآن، عليك مبدئيًا تغيير بعض الصفات فى شخصيتك قبل الدخول فى علاقة تكثر فيها المشاكل من كل جهة.

برج القوس على الصعيد الصحى:


>آلام صدرية وتنفسية تصيبك بدءً من اليوم وحتى أسبوع قادم، حالة الجو أثرت عليك بشكل كبير، لذا حاول أن تلتزم بالعقاقير التى تسير عليها بشكل منتظم حتى لا تنتكس وتصيبك بعض الآلام التى لا تقوى على علاجها بعد ذلك، الوقت مناسب لممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لتحسن صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تجلس مع أقاربك الفترة القادمة أوقات طويلة للتشاور حول بعض الأمور التى تسببت فى حدوث أزمات بين أسرتك وبينهم، لا تحاول التهور والاندفاع عند حديثك مع أى شخص، فقد تخسر الكثير بسبب ذلك التهور، بعض الهدايا فى الطريق إليك اليوم، كن متفائلا.

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مصر 365

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