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حظك اليوم برج الأسد الأحد 10/4/2016

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 10/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 10/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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كن واعيًا للرسائل التى توجهها لك الحياة بطريقة غير مباشرة حول الأشخاص المقربين منك خاصة فى العمل، وإذا لاحظت أن هناك إشارات على ضرورة تغيير خطة العمل الخاصة بك افعل ذلك فورًا ولا تتردد وإلا ستقع فى خطأ لن يمكنك التراجع عنه.

الوضع المالى لك لن يكون متوازنًا خاصة مع زيادة النفقات فحاول أن تكون أكثر اقتصادا ولا تعتمد على مصادر الدخل غير المتوقعة.

على الصعيد العاطفى:
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ستحصل على المزيد من الاهتمام من أى وقت مضى وقد يباغتك حبيبك بمفاجأة لن تتوقعها أبدًا وسيكون لها تاثيرا قويا على علاقتك به، حاول أن تخصص وقتا للتفكير فى مصير العلاقة ومستقبلها.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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تواجهك بعض المشاكل الصحية المتعلقة بالقدمين فكن حذرا بشأنها وعاملهما بحرص، واحرص على استشارة الطبيب مع أول بادرة تعب كى لا يتطور الأمر وتصبح فى مأزق حقيقى وتزداد متاعبك بشكل لا يمكن تداركه بسرعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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من المحتمل أن تتخذ قرارات مبكرة اليوم على اساس حدسك ومشاعرك بدلاً من المنطق وهو شيء سيء قد تدفع ضريبته لأيام كثيرة قادمة فحاول ان تتريث قدر الامكان.
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مصر 365

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