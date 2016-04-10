حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 10/4/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

>

على الصعيد العاطفى:

>

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>

فى الآونة الأخيرة نفقاتك الخاصة تجاوزت بشكل كبير دخلك وهو ما قد يدفعك إلى القبول بعمل إضافى من أجل تغطيتها وهو ما يثقل كاهلك بالعمل ويحرمك التركيز اللازم لإتقانه بشكل جيد. حاول أن تعيد النظر بالطريقة التى تدير بها حياتك المهنية ونفقاتك قبل أن تجد نفسك محاصرا بمشاكل كبيرة ويضيع منك كل شىء.اعتدت على التنقل كالفراشة من علاقة لأخرى، وهو ما يجعل الالتزام بعلاقة طويلة أمرًا صعبًا عليك ويجعلك تشعر بالحيرة والارتباك ولكن اذا كنت تعتقد أن هذا هو شريك حياتك المثالى فربما ينبغى أن تدرك أن هذه العلاقة تستحق أن تتغير لأجلها.انت معرض للإصابة فى حادث له علاقة بالماء اليوم فكن حذرا خاصة إذا كانت انشطتك اليومية تنطوى على السباحة أو الغطس أو أى شىء له علاقة بالماء، وخذ احتياطاتك لأقصاها.كن مهذبا وتعلم كيف تحترم مشاعر الآخرين وآرائهم لأن تعليقاتك الجارحة تجعلك تخسر الكثير وربما تمتد الخسارة لما هو أكثر من خسارة محبة الناس وتتكبد خسائر مادية بسبب هذه التصرفات غير الناضجة.