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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 10/4/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 10/4/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 10/4/2016

على الصعيد المهنى:
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فى الآونة الأخيرة نفقاتك الخاصة تجاوزت بشكل كبير دخلك وهو ما قد يدفعك إلى القبول بعمل إضافى من أجل تغطيتها وهو ما يثقل كاهلك بالعمل ويحرمك التركيز اللازم لإتقانه بشكل جيد. حاول أن تعيد النظر بالطريقة التى تدير بها حياتك المهنية ونفقاتك قبل أن تجد نفسك محاصرا بمشاكل كبيرة ويضيع منك كل شىء.

على الصعيد العاطفى:
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اعتدت على التنقل كالفراشة من علاقة لأخرى، وهو ما يجعل الالتزام بعلاقة طويلة أمرًا صعبًا عليك ويجعلك تشعر بالحيرة والارتباك ولكن اذا كنت تعتقد أن هذا هو شريك حياتك المثالى فربما ينبغى أن تدرك أن هذه العلاقة تستحق أن تتغير لأجلها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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انت معرض للإصابة فى حادث له علاقة بالماء اليوم فكن حذرا خاصة إذا كانت انشطتك اليومية تنطوى على السباحة أو الغطس أو أى شىء له علاقة بالماء، وخذ احتياطاتك لأقصاها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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كن مهذبا وتعلم كيف تحترم مشاعر الآخرين وآرائهم لأن تعليقاتك الجارحة تجعلك تخسر الكثير وربما تمتد الخسارة لما هو أكثر من خسارة محبة الناس وتتكبد خسائر مادية بسبب هذه التصرفات غير الناضجة.

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مصر 365

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