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حظك اليوم برج الحمل الأحد 10/4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 10/4/2016 حظك اليوم برج الحمل الأحد 10/4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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يحاول منافسوك أن يجذبوك للأسف ويشدوك إلى مناطق خلاف حرصت طويلاً على ألا تنجر لها، وهو ما قد يفقدك توازنك، حاول أن تستعيد توازنك سريعا ولا تسمح لهم بهزيمتك وجرك إلى مناطق خلاف تفقدك الكثير.

على الصعيد العاطفى:
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اليوم مثالى لقضاء وقت ممتع مع عائلتك فعليك أن تهتم ببعض الالتزامات العائلية المهمة، واصحبهم لزيارة أماكن مفضلة لديهم وقضاء الكثير من الوقت معهم، أما المساء فخصصه لسهرة رومانسية مع شريكك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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تعانى الكثير من المشاكل بسبب الحساسية خاصة مع ظروف تقلب الجو والاتربة حاول الا تخرج من المنزل إلا فى اضيق الظروف وخذ الاحتياطات اللازمة لذلك كى تقلل متاعبك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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تتمتع بفتنة شديدة هذه الأيام نابعة من ثقتك القوية بنفسك التى نجحت فى استردادها بعد الكثير من العناء. حافظ على هذه الثقة ولا تسمح لأى شخص أو شيء أن يفقدك إياها ويحرمك هذا السحر.

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مصر 365

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